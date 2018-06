Muurschilderij op Stationsplein kost 22.000 euro 12 juni 2018

02u43 0 Kortrijk Bert Vanwynsberghe (43) uit Marke was 2,5 maanden in de weer met het schilderen van hertshooi op de betonnen wand rond de fietsenstalling op het Stationsplein in Kortrijk. Hij krijgt er 22.000 euro voor.

"Een correcte prijs, btw inbegrepen", vindt de kunstenaar. "Ik fixeerde eerst het beton met een laag epoxy, waarna ik een groene basislaag aanbracht en een raster in potlood. Nadien bracht ik telkens een kleur in acrylverf aan en begon ik zo op te werken, om af te ronden met een beschermende eindlaag. Er zitten in totaal 26 kleuren in verwerkt. Het is een hyperrealistisch muurschilderij van hertshooi."





Elzen geplant

De reacties in de buurt variëren van 'we hadden er meer van verwacht' tot 'zeer geslaagd'. Er is achter de wand ook écht hertshooi geplant. Die halfwintergroene struik staat in bloei met goudgele bloemen. Er zijn ook elzen geplant, die pas vanaf de lente van volgend jaar meer tot hun recht zullen komen. Binnen de twee jaar is alles dichtgegroeid. Er blijft op bepaalde plaatsen doorkijk. Die is nodig om sociale controle te behouden en fietsdiefstallen tegen te gaan en omdat er volgens het stadsbestuur geen verborgen hoekjes mogen ontstaan. De elzen, het hertshooi en het muurschilderij fleuren de fietsenstalling op. Niet iedereen vindt de ijzeren constructie met platen erop, waar duizend fietsen in kunnen, geslaagd. Zo had Pierre Lefebvre van café Den Bras het eerder over 'het lijkt hier op het Oostblok' en 'bric-à-brac'. Vandaar dat er een groene oplossing kwam. (LPS)