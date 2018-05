Music Verschelde stopt na 79 jaar UITVERKOOP INSTRUMENTENWINKEL DUURT NOG TOT SEPTEMBER LIEVEN SAMYN EN JOYCE MESDAG

05 mei 2018

02u33 1 Kortrijk Instrumentenwinkel 'Music Verschelde' in Harelbeke gaat sluiten. Roger Verschelde, de vader van huidig zaakvoerder Didier, verkocht in 1939 de allereerste accordeons. "Een zaak als deze is tegenwoordig niet meer rendabel", zegt Didier (64).

Op papier is grootvader Jules eigenlijk de stichter van Music Verschelde. "Hij had een café, Den Beer, in de Kasteelkaai in Kortrijk, en zijn zoon, mijn vader Roger, had er een vitrinekast gezet waarin hij een aantal accordeons te koop aanbood. Mijn vader was nog maar 18 jaar oud, en aangezien je in die tijd 21 jaar moest zijn om een zaak te starten, moest hij zijn eerste accordeons wel noodgedwongen onder zijn vaders naam verkopen." Vader Roger was zelf een enthousiaste accordeonist. Hij begeleidde onder meer Will Tura en Louis Neefs. "In de jaren 60 organiseerde hij enkele keren het WK om het langst accordeon spelen", vertelt Didier. "Zelf heeft hij enkele keren het record gebroken, met een topprestatie van een 80-tal uur onafgebroken accordeon spelen."





Muziekschool

De winkel verhuisde eerst naar de Wijngaardstraat in Kortrijk, daarna naar het voormalige pand van CinéPalace in de Zwevegemstraat, om te eindigen in de Elfde Julistraat in Harelbeke. Didier (64) kwam aan het roer van Music Verschelde in 1976, nadat zijn vader onverwachts overleed. Hoeveel instrumenten er de voorbije 79 jaar werden verkocht, Didier kan er geen cijfer op plakken. "Maar het zijn er vele duizenden. Vooral de jaren 80 en 90 waren echte topjaren. De winkel is ruim 800 vierkante meter groot, en dat maakte onze zaak toch tot een van de grootste in België. Aan onze muur alleen al hingen 300 verschillende soorten gitaren."





Music Verschelde was ook bekend voor de muziekschool die er tot eind vorig jaar gevestigd was. Piet Goddaer (Ozark Henry) had zelfs het peterschap aanvaard van deze 'Roland Music School'. "Op piekmomenten volgden 400 muziekliefhebbers, tussen 7 en 77 jaar oud, hier muziekles. Bij onze lessen kreeg je van bij de start al een deeltje praktijk, zodat je meteen kon beginnen spelen."





Uitverkoop gestart

In september sluit de winkel definitief, maar de uitverkoop is deze week gestart. Hoewel Didier de winkel met pijn in het hart sluit, komt de sluiting ook geen dag te vroeg. "Het wordt almaar moeilijker om de zaak rendabel te houden. Vroeger hadden we een heel trouw klantenbestand, nu gebeurt het steeds vaker dat mensen voor een prijsverschil van 5 euro hun instrument elders kopen. Vooral de concurrentie met het internet weegt door: mensen komen hier instrumenten bekijken, eventueel zelfs foto's nemen, om het dan even later gewoon online te bestellen. Er zijn ook gewoon steeds minder mensen die een instrument leren bespelen, en heel wat van hen kopen tegenwoordig al sneller tweedehands."