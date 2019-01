Museum zoekt vertellers voor ‘1 uur Texture’ Nieuw: gebald bezoek voor wie weinig tijd heeft Peter Lanssens

16 januari 2019

18u12 0 Kortrijk Texture aan de Noordbrug, het museum over Leie en vlas, pakt binnenkort met de nieuwe rondleiding ‘1 uur Texture’ uit. Een gebald bezoek voor wie niet veel tijd heeft, maar toch het museum wil ontdekken. Dat gebeurt aan de hand van tien hoogtepunten. De stad zoekt vertellers voor de nieuwe rondleiding.

Zij nemen de bezoekers op sleeptouw met verrassende vlasverhalen. “Die worden het best gebracht door gepassioneerde vertellers, met een warm hart voor de vlasgeschiedenis en voor Kortrijk”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Kortom, ambassadeurs die zich in Texture thuis voelen”, aldus Ronse. De vertellers worden niet zomaar voor de leeuwen gegooid. De mensen van Texture voorzien een introductiemoment, een inhoudelijke cursus, een type rondleiding, oefenmoment, evaluatie en eventuele bijsturing. De vergoeding? Een verteller krijgt per museumtoer een waardebon van 10 euro, in winkelcentrum K te spenderen, en een Riebedebiepas, waarmee je voor twee personen gratis toegang krijgt tot heel wat toeristische attracties in ons land. Texture-ambassadeurs worden verder ieder jaar op een uitstap getrakteerd. De opleidingen zijn in maart, april en mei. Inschrijven kan tot en met 28 februari: texture@kortrijk.be of www.texturekortrijk.be.