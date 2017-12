Munkendoornstraat blijft autoluw 02u38 0

De Munkendoornstraat tussen Hoog Kortrijk, Bellegem en Rollegem blijft autoluw. Het proefproject van de stad, waarbij er sinds mei een tractorsluis is tussen de huisnummers 202 en 222, is positief geëvalueerd en wordt permanent.





"Het is een belangrijke verbinding voor fietsers", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De stad bekijkt nu ook of een knip in de Walleweg haalbaar is. Die weg tussen de Elleboogstraat en Bellegemplaats loopt parallel met de Munkendoornstraat en wordt ook druk gebruikt door fietsers. Er zijn daar klachten over automobilisten die te snel rijden, terwijl de weg smal is, wat moeilijk is voor kruisend verkeer. (LPS)