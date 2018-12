Munkendoorn dicht door werken tractorsluis Peter Lanssens

10 december 2018

Een tractorsluis in de Munkendoornstraat, op proef opgesteld om doorgaand autoverkeer te weren, wordt na een positieve evaluatie definitief aangelegd. De firma Wegenbouw Ockier voert de werken uit. De Munkendoornstraat is tijdens de werken dicht, ook voor fietsers. Dat is zo tot en met vrijdag 21 december, bij gunstige weersomstandigheden. Fietsers rijden om via de Groene Dreef, Rollegemseweg en -straat, Munkendoornstraat, Kapelweg, Walleweg en Elleboogstraat, in beide richtingen. De knip in de Munkendoornstraat zorgt voor een veilige fietsverbinding van Kortrijk naar Rollegem en omgekeerd. Door de knip met een tractorsluis te regelen, kunnen landbouwvoertuigen wel blijven passeren. Niet alle omwonenden waarderen dat de Munkendoornstraat definitief autoluw wordt. Er blijft een vrees voor extra verkeer in omliggende straten.