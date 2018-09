Motorrijder gewond 03 september 2018

Bij een ongeval op het kruispunt van de N32 en de oprit van de A19 in Menen is zaterdagavond rond kwart voor negen een 41-jarige motorrijder uit Kortrijk gewond geraakt. Nicolas V. wou links de oprit van de A19 richting Kortrijk nemen, toen hij werd aangereden door de Nissan Micra van Anne-Cécile P. uit Komen (51). Met een ziekenwagen is de Kortrijkzaan naar het ziekenhuis overgebracht. (LSI)