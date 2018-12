Motards hebben hart op juiste plek: 7.500 euro naar vier goeie doelen Peter Lanssens

31 december 2018

De organisatoren van het Vlastreffen schenken de opbrengst van de 29ste editie van het motortreffen aan vier goeie doelen. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Kortrijk krijgt 5.000 euro. Het Centrum Bijzondere Jeugdzorg De Korf in Kortrijk krijgt 1.500 euro. Telkens 500 euro gaat naar buurthuis Bellewijk in Poperinge en onthaalhuis Poverello in de Spoorweglaan in Kortrijk, waar minderbedeelden een middagmaal aan 1 euro krijgen. De cheques werden in de aanloop naar 2019 in het historisch stadhuis van Kortrijk overhandigd. Het motortreffen lokte op zondag 26 augustus 1.592 ingeschreven motards. De colonne tikte evenwel bij de aankomst aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk op 2.890 motorrijders af. De 30ste jubileumeditie van het Vlastreffen vindt op zondag 25 augustus 2019 plaats. Het evenement is in West-Vlaanderen het grootste in zijn soort.