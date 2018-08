Motard gewond na aanrijding met auto 27 augustus 2018

In de Kortrijksestraat in Kortrijk kwam het gisterenmorgen iets voor de middag tot een aanrijding tussen een motorrijder en een personenwagen. De 37-jarige bestuurder uit Brugge van de personenwagen wilde vanuit de Garenstraat de Kortrijksestraat indraaien maar merkte de motorrijder te laat op. Het kwam tot een aanrijding waarbij de motorrijder ten val kwam. Het slachtoffer, B.U. (38) uit Roeselare werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.





Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang moeilijk passeren in de Kortrijksestraat ter hoogte van het ongeval. (AHK/LPS)