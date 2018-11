Mot houdt vernieuwing kanaal tegen OOK BESCHERMDE EIKELMUIZEN ZITTEN IN DE WEG PETER LANSSENS

14 november 2018

02u22 0 Kortrijk Twee zeldzame beschermde dieren, nachtvlinders en eikelmuizen, blokkeren de vernieuwing van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Ze leven in een reservaat, dat het kanaal doormidden dreigt te snijden. De Vlaamse Waterweg laat de impact op het reservaat onderzoeken.

Het einde van het studiewerk wordt pas tegen 2022 verwacht. Toch is er nu al commotie, want het ringtracé voor een nieuwe kanaalverbinding dreigt een natuurgebied tussen de N43 en een oude Leiearm te doorklieven. Het reservaat strekt zich uit van de vroegere raamfabriek Vlieghe in Kortrijk tot het waterzuiveringsstation in Harelbeke. Er leven daar twee beschermde dieren. De zeldzame Spaanse vlag, een nachtvlinder, is een door Europa beschermde 'Very Important Moth'.





"We kennen hun aantallen niet, maar we weten dat een kanaal dwars door het reservaat een negatieve invloed zou hebben op hun populatie", zegt Jan Vanaverbeke, voorzitter van Natuurpunt De Vlasbek. Ook de eikelmuis met lange pluimstaart, beschermd door Vlaanderen, leeft er. "We merkten ze op camera's op, die beelden maken bij elke beweging", zegt Vanaverbeke. "Het gaat niet over de Spaanse vlaggen en eikelmuizen alleen. Er leven 820 soorten planten en dieren in het reservaat. Als je daar een kanaal van tot 80 meter breed doorjaagt, verkleint en versnippert het gebied dramatisch", aldus Jan Vanaverbeke. "De impact zal onderzocht worden, net zoals de opties voor de inrichting van andere gelijkaardige natuurgebieden in de buurt", reageert woordvoerster Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg.





Tot 1 miljard euro

Bij De Vlaamse Waterweg wordt benadrukt dat er nog geen scenario gekozen is, maar uit politieke hoek vernemen we dat het nieuwe ringtracé de voorkeur krijgt.





In grote lijnen uitgelegd: de nieuwe kanaalverbinding zou het tracé van de ring rond Kortrijk (R8) volgen, vanaf de Visserskaai in Kortrijk tot de aansluiting op de Leie op de grens van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke. Je kan de nieuwe kanaalverbinding zo combineren met de vernieuwing van de R8. "Het meest ideale is de R8 in een tunnel onder het nieuwe stuk kanaal en de Leie laten lopen", zegt burgemeester Alain Top (sp.a) van Harelbeke. "Zo creëer je ook ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe bewoning, tussen het nieuwe kanaal en de Spoorwegstraat in Harelbeke. De verbindingen tussen Harelbeke en Kortrijk - via de N43, Hippodroomstraat en Zandbergstraat - blijven, door met nieuwe bruggen of een nieuw knooppunt over het nieuwe kanaal te werken. Of dit ook haalbaar is, moeten we nog laten onderzoeken", aldus Top. Dat vindt ook burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne: "De nieuwe kanaalverbinding kost tot 400 miljoen euro, hoor ik. Gecombineerd met de vernieuwing van de R8 kan dat tot 1 miljard euro oplopen. Gaat Vlaanderen dat allemaal financieren? De maatschappelijke en economische waarde van het project moet grondig becijferd worden. Want ook de gevaarlijke kruispunten van de R8 verderop verdienen een heraanleg."





4,5 miljoen ton

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is nu vanaf de Leie in Kortrijk niet toegankelijk voor schepen tot 3.000 ton, die per schip 150 vrachtwagens van de weg halen. Het verbreden van het kanaal in Kortrijk zal wellicht niet gebeuren. Daar is een flessenhals met drie beschermde sluizen. Het stadsbestuur van Kortrijk, zo dreigt het beschermde stedelijk openluchtbad in de Abdijkaai te verdwijnen, is niet pro. Een tweede optie, een bypasstracé achter wijk De Venning, is ook niet optimaal. "Want dan krijg je een niet in te vullen stuk niemandsland tussen de kanaalverbinding en de huidige R8", zegt Alain Top. Het project omvat sowieso ook een nieuwe sluis van 900 meter lang. De vervoerde tonnages op het kanaal zouden door de vernieuwing stijgen naar 2,9 miljoen ton per jaar tegen 2040 en 4,5 miljoen ton per jaar tegen 2070. Wie de onderzoeksnota's wil inkijken, kan dat op www.kanaalbossuitkortrijk.be. Er zijn ook infomarkten, vanaf 19 november. Die info staat op dezelfde site.