Mosterdgasmolecule is symbool voor gruwel Leiestreek herdenkt einde van WOI 100 jaar na datum XAVIER COPPENS

12 november 2018

02u23 0 Kortrijk Net als in de rest van Vlaanderen werd het einde van de Eerste Wereldoorlog gisteren in diverse steden en gemeenten in uw streek herdacht. We trokken naar de opvallendste herdenkingen in Avelgem, Ingooigem en Kortrijk.

De roep om wereldvrede klonk nooit luider dan gisteren op 11 november, precies honderd jaar nadat dat die Eerste Wereldoorlog eindigde. In Avelgem leidde het einde van WOI en de bevrijding tot meer littekens dan eretekens. De laatste drie weken voor de definitieve Wapenstilstand stierf acht procent van de Avelgemse bevolking als gevolg van de laatste aanval met mosterdgas. Een van de oorlogshelden was Daniël Vermandere, een apotheker die hielp waar hij kon om slachtoffers naar hospitalen te brengen. "Daarom hebben we gisteren beslist om het monument ter nagedachtenis van Vermandere te renoveren en op een sokkel te plaatsen naast de kerk", weet schepen Tom Beunens (sp.a). Het was vooral uitkijken naar het nieuwe kunstwerk dat onthuld werd op het evenemententerrein van de Belgische kunstenaar Emilio Lopez-Menchero uit Sint-Gillis. Het kunstwerk kreeg de naam 'Mosterd', verwijzend naar de aanval met mosterdaanval in oktober 1918, en is opgebouwd met atomen van de molecule mosterdgas in roestvrij staal. Op de rand van het gebied waar de gifaanval werd ingezet, staat het kunstwerk symbool voor alle vormen van zinloos geweld. Na de inhuldiging van het kunstwerk mochten de kinderen een vredesboom aanplanten.





Ierse soldaten

In Ingooigem werden de families verwelkomd van twee gesneuvelde Ierse soldaten op 22 oktober 1948. De twee Ieren liggen begraven op de Britse militaire begraafplaats van Ingooigem.





"We zijn blij dat David Bell, achterneef van de gesneuvelde Samuel Hutchinson, samen met zijn dochter Heather aanwezig was op de herdenking in Ingooigem. En ook Noel Leonard was aanwezig met dochter Sharon, familie van de gesneuvelde Patrick Leonard", vertelt Ludwig Poignie, die samen met Stefaan Demerie een poëtische-creatieve dienst verzorgde in de kerk.





Op het einde van de viering nam David Bell het woord. "We zijn vereerd hier aanwezig te mogen zijn en zijn blij dat een jonge generatie klaarstaat om deze herdenking in ere te houden. Wij hebben immers een belangrijke taak om onder meer via de politiek oorlog voor altijd te verbannen." Bell bracht samen met de andere Ieren een bezoek aan de Engelse begraafplaats en samen legden ze enkele poppies op de graven van de gesneuvelde soldaten. De poppies werden geknutseld door de leerlingen van de lagere school.





In de wijk Overleie in Kortrijk was er een herdenkingsmoment in de kerk voor de 108 slachtoffers, waaronder 65 burgers tussen 3 en 74 jaar. Ook in Wevelgem werden de burgerlijke oorlogsslachtoffers gisteren speciaal herdacht. Drie families legden een bloemenkrans neer en kregen alle aanwezigen een gedachtenisprentje mee met de namen van alle Wevelgemse slachtoffers van WOI.