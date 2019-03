Mooimaker Christophe houdt Kooigem netjes Joyce Mesdag

22 maart 2019

20u04 0 Kortrijk ‘Mooimakers’ organiseert van 16 tot 31 maart de grote Lenteschoonmaak, en roept iedereen op om die dagen ook de handen uit de mouwen te steken en een deeltje van hun eigen gemeente of stad proper te maken. Christophe Isembaert houdt als mooimaker Kooigem netjes.

Christophe Isembaert heeft zijn vaste route in Kooigem. 2 tot 3 keer per maand wandelt hij een toer van een dikke 5 kilometer, vanaf Kooigemplaats tot aan de grens met Sint-Denijs, om er zwerfvuil te ruimen. “Ik schat dat ik elke maand een anderhalve zak tot drie zakken PMD-afval inzamel. Ik sukkel wat met mijn gezondheid, na een zwaar ongeval en enkele operaties aan mijn schouders, en van de dokter moet ik blijven bewegen. Als ik dan toch op pad ben, dan kan ik evengoed wat afval ruimen. Uiteraard doe ik het ook omdat ik niet graag afval zie rondslingeren in onze mooie natuur hier. Ik ga eigenlijk nooit meer wandelen zonder een vuilniszak mee, ook al ben ik op stap buiten mijn opruimroute. Als ik afval zie, neem ik het mee. Ik heb de indruk dat de mensen wel appreciëren wat ik doe. Vooral het feit dat ik het speelpleintje wat netjes hou, wordt gewaardeerd. Soms liggen er zelfs glasscherven, en dat is gevaarlijk. Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die iets dumpt terwijl ik het zie, maar zou ik zou hem er zeker over aanspreken. Dat doe je toch niet?”