Monsterwespen opnieuw in het land BRANDWEER VERDELGT NESTEN AZIATISCHE HOORNAAR LIEVEN SAMYN PETER LANSSENS

06 juli 2018

02u38 0 Kortrijk Zowel in Rollegem als in Ieper zijn deze week twee nesten van de Aziatische hoornaar, een soort exotische monsterwesp, verdelgd. Het waren de eerste twee meldingen van het seizoen in Vlaanderen. Vorig jaar doken de insecten voor het eerst in ons land op. "Hun opmars is niet te stuiten maar het blijft belangrijk meldingen te sturen", klinkt het bij Karel Schoonvaere van Honeybee Valley.

In provinciedomein De Palingbeek in Ieper zat een eerste nest verstopt in een houten constructie die deel uitmaakt van een kunstroute als herdenking van de Eerste Wereldoorlog. "Het nest was niet zichtbaar", legt Karel Schoonvaere uit. Hij is aan de slag bij Honeybee Valley, een samenwerkingsplatform voor de imker verbonden aan de Universiteit Gent dat ook universitair onderzoek doet en projecten voor de imker uitwerkt. "Via een gaatje in de houten constructie is een bestrijdingsmiddel in poedervorm ingespoten om het nest te verdelgen. Dat gebeurt door de brandweer met dikke pakken."





In Rollegem zat een primair nest Aziatische hoornaars zo groot als een meloen onder het dak van een woning. Daar kon het nest in een zak gestopt en diepgevroren worden. "Op die manier blijft het nest intact en is het nog nuttig voor verder onderzoek", aldus nog Karel. Het waren de eerste twee nesten van het seizoen die in Vlaanderen opdoken. In Oudenaarde was wel al een individuele koningin gespot, gevangen en gedood.





De Aziatische hoornaar is in Europa aan een flinke opmars bezig. Vorig jaar doken ze voor het eerst in ons land op. In november vorig jaar kon een nest in Poperinge verdelgd worden. De monsterwespen kwamen in 2004 via potten aardewerk uit China in Bordeaux in Europa terecht. Ze zijn veel groter dan gewone wespen en vooral een bedreiging voor honingbijen. "In tegenstelling tot de Europese hoornaar valt de Aziatische soort kasten van honingbijen aan in groep en ze moorden hele kolonies uit", legt Karel uit.





"Dat kan nefast zijn voor ons ecosysteem want veel planten zijn afhankelijk van bijen voor de bestuiving." Een prik van een Aziatische hoornaar is voor de mens ook pijnlijker dan bij een gewone wesp.





Alert blijven

"De opmars is wellicht niet tegen te houden", aldus Karel Schoonvaere. "Er waren dit jaar ook al meldingen van individuele hoornaars in Waregem en Wevelgem. Overal in Frankrijk, Italië, Spanje ... heeft de wesp zich al verspreid. Maar het is en blijft belangrijk alert te blijven en meldingen door te sturen. Enkel op die manier kunnen we alles in kaart brengen en zoveel mogelijk verspreiding proberen tegen te gaan." Meldingen, met foto, kunnen doorgestuurd worden naar karel.schoonvaere@ugent.be. Aziatische hoornaars hebben een volledig zwart bovenlichaam en gele poten. Er wordt werk gemaakt van een portaal waarop meldingen makkelijker zullen doorgestuurd kunnen worden.