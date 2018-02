MOMO komt naar Overleie 13 februari 2018

Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft een gebouw met winkelpand in de Overleiestraat 9 verkocht aan Griet Vandermeersch en Jan Lefevere van architectuur-, interieur- en vormgevingsbureau Kaai7. Het pand op Overleie wordt verbouwd, maar de huidige gevel blijft om de historische waarde te respecteren. Op de benedenverdieping komt een opslagruimte voor 'MOMO - interior for little monsters'. MOMO is een webshop met interieurobjecten voor kinderkamers. Griet lanceert tegen eind 2018 op de benedenverdieping ook een vernieuwend handelsconcept, maar daarover vertelt het koppel later meer. Op de bovenverdiepingen komt een ruime woning, met inbegrip van een daktuin. (LPS)