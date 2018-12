Molenstraat krijgt heraanleg Tijd dringt: riolen zijn ernstig aangetast in centrumstraat Peter Lanssens

05 december 2018

07u42 3 Kortrijk De Molenstraat, de laatste centrumstraat met kasseien in Waregem, krijgt een heraanleg. Het wegdek is in een slechte staat, met als gevolg een verminderd comfort voor zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer.

Raadslid Mario Verhellen (sp.a) klaagt al jaren de slechte staat van het wegdek aan. “De kasseien zouden niet te min zijn voor de wielerklassieker Parijs-Roubaix”, zei hij in september vorig jaar nog. Nu blijkt na een camera-inspectie dat ook het rioleringsstelsel aangetast is.

Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond is beslist om een wegenis- en rioleringsdossier op te starten, in samenspraak met De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Een studiebureau zal het dossier opmaken. Naast de komst van een nieuw wegdek en riolen worden ook andere zaken bekeken zoals beplanting en straatmeubilair.

Tijd dringt

De gemeenteraad besliste om 121.000 euro voor die studie vrij te maken. Wanneer de Molenstraat precies heraangelegd wordt, is nog niet duidelijk. De tijd dringt wel stilaan, want de Molenstraat is al een tijdje in volle beweging. Zo plant Senior Homes op de gewezen textielsite Sofinal, tussen de Molenstraat en Westerlaan, 93 erkende assistentiewoningen. De bouw van de flats start in juni 2019. Verwacht wordt dat de heraanleg van de Molenstraat zal starten, eens de zorgflats af zijn. Dat liet burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) eerder al uitschijnen.