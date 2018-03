Moeder Waregemse viert 70-jarig bestaan 01 maart 2018

Moeder Waregemse kreeg een ontvangst in het stadhuis in Waregem. De hoogstudentenclub voor mannen uit de regio Waregem, die in Leuven studeren of studeerden, bestaat 70 jaar. Moeder Waregemse scheurde zich van Moeder Kortrijkse af. Preses Leon 'Lotten' Bouckaert meldde in 1948 dat Moeder Waregemse een feit was. De misnoegde preses van Moeder Kortrijkse sprak destijds van een 'snood en laf misdrijf'.





Moeder Waregemse telt zo'n 50 leden en oud-leden. Maarten Vansteenhuyse is de huidige preses. Nicolas Desmet is schachtenmeester. Info: www.moederwaregemse.be.











