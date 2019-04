Mobiele frituur komt: eindelijk weer frietjes in eigen dorp! Peter Lanssens

13u34 0 Kortrijk De inwoners van Kooigem en Rollegem kunnen straks weer frietjes in eigen dorp kopen. Daar zorgt het bedrijf GK food mobile voor. Door voortaan met een mobiele frituur iedere vrijdagavond naar Rollegemplaats te rijden en iedere zondagavond naar Kooigemplaats, telkens van 17.30 tot 22 uur.

“We konden uit zo’n achttien standplaatsen in Groot-Kortrijk kiezen, zoals aan het kruispunt Menenpoort. Maar we kiezen bewust voor Rollegem en Kooigem omdat er daar geen vaste frituur meer is. En het dus goed is dat de inwoners toch weer frietjes in hun eigen dorp kunnen kopen”, zeggen Geoffrey De Loor en Gino Waelkens uit Zwevegem. Ze komen met hun bestelwagen met aanhangwagen. De aanhangwagen is professioneel ingericht met een toog, vitrine, friteuse met dampkap en koelkast. “We werken enkel met verse gesneden frietjes”, zeggen de uitbaters. “In tipzakken zoals in de goeie oude tijd. Maar wie dat wil, kan natuurlijk ook frietjes in een bakje krijgen. Ons aanbod omvat verder een twintigtal snacks en zo’n zestien meeneemgerechten zoals vol-au-vent, stoofvlees, vogelnestjes, spaghetti en koeientong in madeirasaus. We hebben er alle vertrouwen in dat onze aanpak zal aanslaan in Rollegem en Kooigem. We horen nu al dat inwoners er naar onze komst uitkijken. Het heeft geen zin om dat in Kortrijk zelf te doen hé. Er zijn daar al meer dan frituren genoeg.”