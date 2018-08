Mobiel zet werkplaats in 07 augustus 2018

De vzw Mobiel zet voortaan ook een mobiele werkplaats in. Een bewuste keuze, want zo willen steeds meer bedrijven hun werknemers op de fiets. Mobiel zorgt er via leasing en een onderhoudsservice voor dat die werknemers met een goede fiets de baan op kunnen. Het onderhoud gebeurde vroeger alleen in de werkplaats van vzw Mobiel in de Tacklaan in Kortrijk, maar nu kan dat dus ook in de bedrijven zelf. Het Mobiel Atelier heeft allerlei instrumenten om fietsen op locatie te onderhouden en te herstellen. Meer info op www.mobiel.be. (LPS)