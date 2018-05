Minuut stilte voor slachtoffers Luik 31 mei 2018

Net als heel wat andere politiekorpsen hield ook de politie van de zones Vlas en Mira in Kortrijk en Waregem gisteren om 13 uur één minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Luik.





Dinsdag vermoordde een 31-jarige geradicaliseerde man er twee agentes en een toevallige passant. Met de minuut stilte wilden de politiezones hun solidariteit en medeleven met de slachtoffers en de gewonde collega's van de politie in Luik tonen.





"Dergelijke gebeurtenissen zullen we nooit gewoon worden. Dit raakt ons diep, als professional en als mens", aldus korpschef van politiezone Vlas Filip Devriendt in een tweet.





(LSI)