Minivoetbalclub steunt Gambiahelpers 12 juli 2018

Minivoetbalclub Sanicafé van café 't Streuvelke in Heule stopt na vijftien jaar. Het kasoverschot van 500 euro werd op zaterdag 16 juni in 't Streuvelke aan een delegatie van de Gambiahelpers geschonken. Die vrijwilligers zetten zich voor scholing, voeding, verzorging en welzijn van zwakken in Brufut, Brussubi Kololi en Ndemban in Gambia in. Op de foto (vlnr): Dieter Duyck, Labie Rosette, Marnix Deschodt, Ringo Haemers en Curd Pessemier.





(LPS)