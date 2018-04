Minister zit even vast 18 april 2018

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kwam gisteren naar Heule om de zonne-installatie op het dak van drukkerij INNI officieel in werking te zetten. Ontwikkelaar en financierder GreenPulse en installateur ExtraPower installeerden 2.000 hoogrendementszonnepanelen op het dak. Opmerkelijk: werknemers van de INNI group en particulieren, kunnen mee investeren, en krijgen daar rente voor in ruil. Even zag het er naar uit dat Tommelein niet op het dak zou raken. De hoogtewerker weigerde even dienst, en Tommelein zat samen met burgemeester Van Quickenborne (Open Vld) vast. De notabelen trokken dan maar via de brandtrappen naar boven. (JME)