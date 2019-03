Minister Vandeurzen opent huis voor mensen met jongdementie Peter Lanssens

14 maart 2019

17u53 0 Kortrijk Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) opende donderdagnamiddag Het Portiek, aan de Gwijde van Namenstraat in de Sint-Janswijk. Het huis voor mensen met jongdementie omvat een dagverzorgingscentrum, vier woongroepen op vier verdiepingen en een dakniveau met drie zorgflats en twee zorgstudio’s, samen goed voor zo’n 45 bewoners jonger dan 65 jaar.

Het Portiek, uniek in Zuid-West-Vlaanderen, is een initiatief van WZC De Korenbloem. Om mensen met jongdementie zo zelfstandig en gewoon mogelijk te laten wonen. Iedereen krijgt er een gepaste begeleiding, op maat. Want je hebt tal van diagnoses binnen de groep van jongdementie zoals bijvoorbeeld Alzheimer, Parkinson en Huntington. Onder meer ook voorzien in Het Portiek: kortverblijf, nachtopvang en crisisopvang.

Buurthuis De Villa

Het Portiek is met de gerenoveerde villa Lauwers aan het Sint-Jansplein verbonden. Dat beschermd pand huisvest een dienstencentrum en buurthuis De Villa. Er komt in de omgeving, aan de Stasegemsestraat, nog een nieuwbouw met 45 woongelegenheden, tegen eind 2020 instapklaar. Die nieuwbouw zal gericht zijn op mensen die zorg nodig hebben na een beroerte. Alle werken samen kosten 19,6 miljoen euro, waarvan 1,7 miljoen euro subsidies van het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden. Het Portiek en De Villa bezoeken kan tijdens een opendeur op zondag 17 maart, van 10 tot 17 uur. Info: www.dekorenbloem.net.