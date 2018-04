Minder geboortes in 2017 dan in 2016 12 april 2018

In 2017 zijn er 130 geboorten minder aangegeven in het stadhuis van Kortrijk dan in 2016. Vorig jaar werden er 1722 geboortes aangegeven, tegenover de 1852 van in 2016. Opvallend is wel dat dat aantal geboortes waarvan de moeder in Kortrijk woont gelijk is gebleven, 683 in 2016 tegenover 682 in 2017. Een geboorteaangifte gebeurt in het stadhuis van de stad of gemeente waar het kind geboren is, en het is het aantal kinderen waarvan de moeder niet in Kortrijk woont, dat gedaald is, 1040 in 2017 tegenover 1169 in 2016. (JME)