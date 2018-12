Minder dan 1 procent glas op bij BOB-controles in Kortrijk LSI

Bij de WinterBOB-controles in Kortrijk en deelgemeente Marke blies afgelopen weekend minder dan 1 procent van de 273 gecontroleerde automobilisten positief. De politie stond zaterdagavond tussen 17 uur en 21.30 uur in de Kortrijksestraat en Stasegemsesteenweg in Kortrijk en de Torkonjestraat in Marke. Twee van de 95 automobilisten hadden te veel op. Acht anderen waren niet in orde met verzekering, technische keuring of hadden defecte verkeerslichten. Bij een middagcontrole in de Brugsesteenweg en Doornikserijksweg in Kortrijk had niemand van de 178 gecontroleerde automobilisten te veel gedronken. 21 chauffeurs kregen wel een pv omdat ze niet in orde waren met verzekering, technische eisen, gordeldracht of omdat ze aan het telefoneren waren achter het stuur. “De inwoners en bezoekers van Kortrijk, Kuurne en Lendelede weten intussen dat alcoholcontroles in de politiezone sowieso het ganse jaar door een absolute prioriteit zijn”, klinkt het bij de politiezone Vlas. “Alleen door veel gerichte controles te doen lopen hardleerse bestuurders tegen de lamp.”