Mimosabad langer open door zwembadbrand, maar redsters zijn blij: “We gaan gráág door!” Peter Lanssens

28 februari 2019

18u20 0 Kortrijk Het Mimosabad zou vandaag na 45 jaar sluiten, maar de felle brand aan het nieuwe zwembad op Weide in de nacht van dinsdag op woensdag besliste daar anders over. Geen afscheidsfeest dus, voor redders Marie-Jeanne Depraetere (58) en Cathia Lamon (54). Ze blijven op post in het Mimosabad, nu het noodgedwongen nog tot en met zondag 10 maart open is. “Maar wij gaan graag door”, zeggen ze.

Ze hadden in hun hoofd al afscheid genomen van het Mimosabad en waren klaar om donderdagavond van een oververdiend afscheidsfeest te genieten. Bijna iedereen in Kortrijk kent badmeesters Marie-Jeanne en Cathia. Zo leerden ze samen enkele tienduizenden kinderen het ABC van het zwemmen, in al die jaren. Maar nood breekt wet, nadat een zware brand de toren met vijf glijbanen van het nieuwe zwembad op Weide verwoestte. “Heel jammer wat daar gebeurd is, veel Kortrijkzanen keken uit naar de opening van het nieuwe zwembad”, vertelt Marie-Jeanne. “Ik wilde er komend weekend zelf met mijn kleinzoon gaan zwemmen. Jammer voor al wie zijn schouders onder het nieuw zwembad zet. Maar wat een geluk dat het zwembad nog niet in gebruik was, toen de brand gebeurde.”

Het Mimosabad is onze tweede thuis. We hebben nooit elders gewerkt. Badmeesters Marie-Jeanne en Cathia

Tweede thuis

Het nieuwe zwembad opent voorlopig dus niet, waardoor het Mimosabad langer openblijft, zeker tot en met de krokusvakantie. “Nu vrijdag sluiten we wel een dag, maar vanaf zaterdag is het Mimosabad zeven dagen op zeven open, met verruimde openingsuren”, vertellen Marie-Jeanne en Cathia. “Er is ons gevraagd om hier te blijven. We zijn nog de enige twee redders in dienst bij de stad Kortrijk. Natuurlijk doen we dat, met plezier. Het Mimosabad is onze tweede thuis, we hebben nooit elders gewerkt. Meer nog, normaal gezien werken we nooit op zaterdag en zondag. Maar komend weekend gaan we dat wél doen. We hebben meteen ja gezegd. Zodat wie dat wil, kan blijven zwemmen in Kortrijk. We hebben de ervaring en we zijn voor heel veel mensen vertrouwde gezichten.”

Met het water opgegroeid

Wanneer hun afscheidsfeestje dan wél volgt, weten ze momenteel nog niet. “We stoppen straks met gemengde gevoelens. Want we zijn met het water opgegroeid, terwijl het Mimosabad nog een echt familiebad is. Dat is dus straks definitief voorbij, al zal het ongetwijfeld ook super worden in het nieuwe zwembad op Weide hoor. Waarom we zo goed waren in het leren zwemmen van al die kinderen? Dat we het eigenlijk zelf niet goed weten. Het is wel zo dat we ons in al die jaren nooit kwaad maakten en de kinderen altijd op hun gemak stelden. Het waren prachtige en plezante jaren. We gaan het nooit vergeten. En we dragen ook de oud-collega’s in ons hart. De redders vormden hier een echte vriendengroep vroeger. We stonden altijd voor elkaar klaar, ook privé”, besluiten de twee dames. Wie recreatief wil zwemmen vanaf zaterdag: Mimosa én Lagaeplein in Heule zijn telkens van 10 tot 21 uur open, ook op zondagen. Een zwembeurt kost 2 euro. Kinderen tot 4 jaar mogen gratis zwemmen.