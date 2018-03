Miljoenenresidentie aan Leie af BUDALYS OMVAT PUBLIEKE BISTRO, TAKEAWAY EN DAKTERRAS PETER LANSSENS

17 maart 2018

02u26 0 Kortrijk Zorggroep Heilig Hart houdt morgen een opendeur in residentie Budalys aan de Leie. De nieuwbouw van 23 miljoen euro omvat blikvangers zoals een bistro, een takeaway en een dakterras, die openen voor publiek.

Budalys op de hoek van de Budastraat en Dam beperkt zich niet tot 52 hoogstaande en ruime serviceflats, met huurprijzen die variëren van 60 tot 80 euro per dag. De residentie is veel meer dan dat.





"Budalys wil de Grote Markt met Overleie verbinden", zegt Wino Baeckelandt (56), algemeen directeur van zorggroep Heilig Hart. Hoe? Door de residentie ook publiek open te stellen. Zo opent midden april Budalys Kitchen in de Budastraat, een bistro met 300 plaatsen en scherpe prijzen. Een leuke plek om te eten, mede dankzij zwarte olijfbomen uit Mexico die centraal in de eetzaal staan en een muur vol plantjes. Je hebt er ook gratis wifi, waardoor je kan werken in de bistro. "De bistro werkt met een erg diverse kaart en flexibele openingsuren", zegt Baeckelandt. "De bistro opent zeven dagen op zeven, telkens van 9 tot 16 uur. Niet 's avonds, omdat we niet willen concurreren met andere horecazaken."





Takeaway en fitness

Een tweede blikvanger is Alta in de Budastraat. Die takeaway verkoopt onder meer ontbijtkoeken, koffie, gezonde broodjes en salades, tal van dagschotels en toffe drankjes, eveneens aan competitieve prijzen.





Alta opent begin mei. Heel leuk ook is een dakterras waar vanaf midden april tot 300 mensen op kunnen, met zicht op de Leie en de binnenstad.





"Je kan er zonnen, een broodje eten, petanque spelen, kruiden kweken in serres enzomeer", zegt Wino Baeckelandt. "Het dakterras is er voor huurders van de serviceflats én bewoners van het aanpalende bestaande zorghotel én voor Kortrijkzanen en passanten." Ook leuk, in de Dam, is een fitness, die vanaf volgende week open is. Niet enkel voor medewerkers van Heilig Hart, maar voor iedereen. "En met specialisaties zoals cardiofitness, voor wie bijvoorbeeld herstelt van een overbrugging aan het hart", zegt Baeckelandt. "De fitness heeft een capaciteit van 50 personen en zal met abonnementen werken."





De warme en eigentijdse residentie telt zes verdiepingen. "Een toren mocht niet aan de Leieboorden, omdat je hier even verderop al de nieuwe K-Tower hebt", besluit Wino Baeckelandt.





Budalys is verbonden met de Parko-parkeerhaven Budabrug (100 plaatsen voor Heilig Hart en 120 publieke plaatsen, nvdr.), tuintjes, zorghotel Heilig Hart waar 180 kwetsbare ouderen toeven én de openbare economisch-artistieke werkplaats Budafabriek. Er is mogen zondag een opendeur, van 10 tot 17 uur. Info: www.budalys.be.