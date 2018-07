Miljoenen legoblokjes in Kortrijk Xpo 02 juli 2018

In Kortrijk Xpo is de tentoonstelling Amazings, waar je meer dan 100 kunstwerken in legoblokjes kan bekijken, officieel geopend. Het zijn allemaal werken die de uit Roeselare afkomstige Dirk Denoyelle en zijn team de voorbije jaren in elkaar hebben gepuzzeld.





"Het is nu voor het eerst dat mensen onze hele collectie op eenzelfde locatie kunnen bewonderen" , zegt bouwer Jan Gillis. Prins Laurent en zijn zonen, prins Nicolas en prins Aymeric kwamen gisteren al langs. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling de wereld verovert als rondreizend evenement. Op de tentoonstelling bots je op bekende gezichten uit binnen- en buitenland: bustes van Rowan Atkinson, George Clooney, Hercule Poirot, Willem Alexander en Maxima, Jo Lemaire, Stijn Meuris, Louis Tobback, ... portretten van Ed Sheeran, Mark Cavendish, Jamie Lidell, Fred Astaire, Marcske van de Kampioenen. Het team van Amazings heeft een pak kunstwerken een legotoets gegeven. Zo hangt het paneel er van de Rechtvaardige Rechters, maar met een voetbalscheidsrechter in de voorgrond. "We brengen kunst met een leuke twist aan", zegt Gillis.





De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 22 juli, elke dag van 10 tot 18 uur. Tickets kosten 15 euro, kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 12 euro. (JME)