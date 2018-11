Militariabeurs op Wapenstilstand 10 november 2018

Xpo vormt morgen zondag 11 november het decor voor een beurs met militaire antiquiteiten. De militariabeurs van Dipro Events spreekt verzamelaars aan. Worden onder meer verkocht: uniformen, helmen, medailles, vlaggen, posters, memorabilia, geneutraliseerde en geschiedkundige wapens, boeken, vintage materiaal en nog veel meer. De exposanten komen van tot uit Engeland, Polen, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Blikvangers zijn een Panzer 3 tank en diverse Jeeps. Rondsnuisteren op de beurs kan van 9 tot 16 uur. Er is een vip-toegang vanaf 8 uur. De toegang is 6 euro. Wie jonger is dan 12 jaar, mag gratis binnen. Minderjarigen moeten vergezeld zijn door een volwassene. Info: www.dipro.be.





(LPS)