Milieuvergunning crematorium bevestigd 13 maart 2018

De Raad van State bevestigt de milieuvergunning van crematorium Uitzicht op Hoog Kortrijk. "Wat aantoont dat de werking perfect verloopt", zegt Kurt Vanryckeghem, voorzitter van beheerder Psilon. Er komt zo een einde aan een dispuut met omwonenden, na negen jaar van administratieve en juridische betwistingen over de bouw- en milieuvergunning. Het comité Samen Sterk stelde dat het crematorium onwettig gebouwd werd en sprak van overlast door fijn stof en geurhinder, maar de buurtbewoners konden dat nooit hard maken. "Er zijn de voorbije zes jaar tientallen meetcampagnes uitgevoerd", zegt Vanryckeghem. "Nooit was er een overschrijding van de normen. Er is geen overlast, noch op het vlak van emissies, noch op het vlak van gezondheid, noch op het vlak van verkeer. Uitzicht verzorgt meer dan 3.700 crematies per jaar. Het kende vorig jaar de grootste groei van alle zeventien crematoria in ons land." (LPS)