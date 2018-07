Mike en Julie baten Frituur Natuur uit 19 juli 2018

02u35 0 Kortrijk Frituur Natuur, aan de rotonde van de Kleine Ponte- en Hellestraat in Marke, neemt na 42 jaar een nieuwe start.

De frituur, tot ver buiten Marke bekend, is overgenomen door Mike Huyse (34) en Julie Meaux (33). Het koppel runde vroeger 't Gullegems Frietje in Gullegem. "We waren op zoek naar een groter pand, want we hebben veel ambitie. Deze frituur in Marke past daarin", zegt Mike Huyse. De naam wijzigt licht: van Frituur In De Natuur naar Frituur Natuur. "De kleine aanpassing toont dat er nieuwe zaakvoerders zijn, maar de naambekendheid en de ziel van de frituur blijven", zegt Mike Huyse. De frituur kreeg zowel binnen als buiten een opfrisbeurt. Er zijn tachtig plaatsen binnen en twintig buiten op het terras, met vlak bij ook een speelpleintje. Je hebt er niet alleen frietjes - een kleintje kost 2 euro, maar ook allerlei warme gerechten met toppers zoals vol-au-vent. Alles wordt er vers gemaakt, zoals brochettes en kaaskroketten. "Je kan onze manier van werken in Frituur Natuur vergelijken met het concept van mijn vader, in 't Bellegems Friethuisje", zegt Mike Huyse. Hij woont met zijn vrouw Julie Meaux en dochter Felien (5) in Marke. Frituur Natuur is telkens van woensdag tot maandag van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 22 uur open, op vrijdag is dat tot 23 uur. De sluitingsdag is op dinsdag. (LPS)