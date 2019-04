Miguelle Lust is nieuwe centrummanager: “Trots op elke Kortrijkse handelszaak” Peter Lanssens

04 april 2019

17u46 0 Kortrijk Kortrijk heeft met Miguelle Lust (43) uit Heule een nieuwe centrummanager. Ze kwam als beste kandidate uit een selectieprocedure. Huidig centrummanager Emilie Delorge staat haar nog tot eind mei bij, voor de goede overdracht.

De centrummanager is voor de ‘rechtstreekse verbinding’ tussen stad en handelaars verantwoordelijk en helpt evenementen en acties mee organiseren, om de verkoop in de binnenstad te stimuleren. Nieuw is dat de functie nu voltijds is in plaats van de vroegere twee dagen per week. Zo kan de centrummanager vragen van handelaars niet enkel doorspelen, maar die ook mee opvolgen een aanpakken binnen de verschillende stadsdiensten. “Ik ben trots op elke Kortrijkse handelszaak”, zegt Miguelle Lust. “Wie dagelijks aan risico en uitdaging onderhevig is, verdient de beste ondersteuning. Mijn passie valt samen met mijn job. Ik heb enorm veel ‘goesting’ om er in te vliegen.”

Topper

De mama van twee zonen heeft een hart voor ondernemen, detailhandel en beleving. Ze was vroeger exploitatie- en eventverantwoordelijke in Kinepolis Kortrijk en maakte na zes jaar de overstap naar Unizo Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk. Daar was ze tien jaar expert en begeleider van startende ondernemers, alsook organisator van tal van peterschapsprojecten en lerende netwerken. Ze ging vervolgens een nieuwe uitdaging aan als vestigingsmanager van Dille & Kamille in Kortrijk, terwijl ze eveneens een eigen coaching bedrijf runde. “We hebben met Miguelle Lust een topper vast”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De handelaars zullen er wel bij varen. Ik bedank graag ook Emilie voor haar jarenlange inzet en wens haar veel succes in de verdere uitbouw van haar communicatiebedrijf.”