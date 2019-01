Meyhui sluit detailhandel in Damkaai: “Winkel is moeilijk bereikbaar” Peter Lanssens & Philippe Moerman

19 januari 2019

15u52 0 Kortrijk Groep Meyhui – specialist voor de gedekte tafel, het interieur en het ideale geschenk – sluit na 47 jaar de detailhandel in de Damkaai. Er is een uitverkoop bezig. “Ik wil geen agressieve taal naar het stadsbestuur toe, maar het is wel zo dat onze winkel moeilijk bereikbaar is sinds de knip op de Leiebrug”, zegt zaakvoerder Baudouin Meyhui (70). De detailhandel verhuist naar Heule.

De detailhandel in de Damkaai 13, gekend tot ver buiten Kortrijk, sluit wellicht in de loop van maart. Om te heropenen in de vestiging van de groep Meyhui in de Ringlaan 11 in Heule, waar een nieuwe toonzaal gebouwd wordt. Er worden 400 winkels beleverd, vanuit het distributiecentrum in Heule.

Baanwinkels

“De klanten merken op dat de detailhandel in de Damkaai minder vlot bereikbaar is, sinds de knip op de Leiebrug”, zegt Baudouin Meyhui. “Probeer, als je bijvoorbeeld op de Grote Markt vertrekt, hier maar eens te raken. Er is verder amper beschikbare parking in de Ijzerkaai en Damkaai, terwijl de parking Broeltorens vaak vol wagens staat van mensen die in de stad werken. Let op: ik val het stadsbestuur niet aan. Dat is nutteloos. Er zijn in alle steden mobiliteitsproblemen. Of de opmars van e-commerce ook een centrale rol speelt in mijn beslissing? Neen, want er is nog een andere factor. Ik stel vast dat er aan de rand van de stad baanwinkels met hoogstaande producten, ook in mijn sector, bijkomen. Dan is de keuze snel gemaakt, want baanwinkels zijn voor klanten veel vlotter bereikbaar dan een detailhandel in het hart van de stad.”

Toekomstmuziek

Het opdoeken van de detailhandel in de Damkaai, er blijft daar enkel nog een atelier, valt zwaar. “Het is met pijn in het hart, want we zijn emotioneel verbonden met de site”, vertelt Baudouin Meyhui. “Onze firma heeft zich hier ontwikkeld. Wat we met het domein op het Buda-eiland, het is bouwgrond, doen? Dat is toekomstmuziek, we zijn er nog niet uit. Eerst deftig sluiten hier.”

Kwaliteit hoger

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) wuift de kritiek op het Kortrijkse mobiliteitsbeleid weg. “Door de knip op de Leiebrug passeert er bijna geen verkeer meer op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens, waardoor de kwaliteit van de omgeving er hoger is dan vroeger. En waardoor je er meer volk hebt dan vroeger. De Damkaai is wel nog altijd vlot bereikbaar, via de Overleiestraat en Dam of via de Ijzerkaai en Dam. Dat de parking Broeltorens altijd vol staat, klopt niet. De bezettingsgraad zit rond de 60 procent. Dat betekent dat er altijd zo’n honderd parkeerplaatsen vrij zijn, vlakbij de winkel van Meyhui. Deze zaterdagnamiddag (de schepen ging meteen ter plaatse om poolshoogte te nemen, red.) waren er om 15 uur zelfs 157 plaatsen vrij.”