Meubelmaker na 65 jaar met pensioen: “De tijd dat iedereen kwaliteitsmeubelen wilde, is voorbij. Het is nu allemaal Ikea” Peter Lanssens

17 januari 2019

18u07 0 Kortrijk Omer Vandenborre (80) heeft zijn laatste meubelstuk gemaakt. Hij zat 65 jaar in de stiel. “De tijd dat iedereen kwaliteitsmeubelen wilde, is voorbij. De prijzen liggen voor veel mensen te hoog. Het is nu allemaal IKEA. En het moet vooral snel gaan.”

De meubelmaker werd in de stiel geboren. Omer leerde al als tiener de kneepjes van het vak van zijn vader Robert. 65 jaar later laat Omer Vandenborre het bedrijf uitdoven. De herinneringen blijven, na vele duizenden opdrachten. “Iedereen kende mij in Kortrijk, omdat ik op zoveel plaatsen kwam”, vertelt hij. “Om maar een paar voorbeelden te geven waar ik gevraagd werd als meubelmaker: schoenen Verduyn, juwelen Scaldis, het Textielhuis, de vroegere Sint-Maartenskliniek, gewezen café De Gilde in de Wijngaardstraat, vroegere patisserie Lanssens in de Voorstraat, het stadhuis… Burgemeesters van Kortrijk deden tijdens mijn loopbaan vaak een beroep op mij, zoals de Taeye, Lambrecht, Sansen en De Clerck.” “

“Ook architecten en industriëlen kwamen graag, alle rijksten van de stad waren klant van mij. En toen Kunstwerkstede De Coene eind jaren 70 stopte, begonnen ook de grote opdrachten binnen te komen, zoals de restauratie van kastelen. Wannegem-Lede, Beernem… ik ben in veel kastelen geweest.”

“Mijn mooiste opdracht? De restauratie van de leeszaal van het Paleis der Academiën, naast het koninklijk paleis in Brussel. Heel die leeszaal is in mahoniehout, met deuren van drie meter hoog en anderhalve meter breed, vijf centimeter dik. Er waren telkens drie mannen nodig om zo’n deur te kunnen dragen. Het polijsten van al dat hout alleen al duurde twee maanden, heel indrukwekkend. Iedereen kende mijn stielkennis. Ik kon prima tekenen, ik zag alles en ik werkte alleen met het beste en het mooiste hout, aan scherpe prijzen. Op mijn hoogtepunt, in de jaren 60 en 70, stonden er in mijn atelier op Kapel ter Bede 25 machines en had ik tien mensen in dienst. De vakscholen stuurden altijd hun beste leerlingen naar mij, ik kende de leraars goed.”

Gouden vrouw

Omer wilde stoppen toen zijn vrouw Bea Coeman in 2007 aan kanker overleed. Zijn personeel pepte hem op om toch nog enkele jaren verder te doen. “Bea was een gouden vrouw, ik verloor enorm veel toen zij stierf. Ik heb haar tot de laatste dag thuis verzorgd”, vertelt Omer stilletjes. “Het is moeilijk om alleen te zijn. En nu ik sinds eind vorig jaar echt gestopt ben als meubelmaker, vallen ook de werkdagen van zes uur ’s morgens tot acht, negen uur ’s avonds weg. Ik mis het contact met de mensen. Maar mijn tijd is gekomen, nu ik 80 jaar ben.” “

De mode is veranderd ook. Het is nu allemaal IKEA. Ik maakte het vaak mee, hoe mensen naar mij belden om hulp te vragen, omdat ze hun IKEA-meubelen niet in elkaar kregen. Ik ging daar nooit op in. Ach, we leven in een andere tijd, hé. De mensen hebben minder geld en het moet allemaal snel gaan, niemand heeft nog geduld. Een van mijn laatste opdrachten was boekenhuis Theoria op het Casinoplein. Mijn kinderen zetten het bedrijf niet verder. Steven is architect, Berten ingenieur en Grete is juf in basisschool Sint-Theresia in Kortrijk. Ze doen het prima.”

Meubelmakerij overgenomen

Het atelier achter zijn woning in Kapel ter Bede verdwijnt niet. Het is door Andries Vansteelandt (27) en Charlotte Bol (27) van architecten Het Kabinet overgenomen. “We komen in Kortrijk wonen, we bouwen vlakbij een woning aan de Oudenaardsesteenweg”, vertelt Andries. “We willen ons architectenbureau graag combineren met de meubelmakerij. We gaan het stapje voor stapje doen. We zijn blij dat Omer ons deze kans geeft.”