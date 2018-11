Metershoge vlammen tegen gevel Academie 07 november 2018

02u27 2 Kortrijk De Houtmarkt werd maandagavond laat opgeschrikt door een korte maar hevige brand aan de buitenzijde van de Academie. Een houten buitenbar werd verteerd door de vlammen, ook de gevel liep schade op. Niemand raakte gewond.

Het was even na elf uur toen de oproep binnenliep bij de noodcentrale. De melding leek op het eerste gezicht niet al te ernstig: brand aan enkele vuilnisbakken in een open berging aan een gevel van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Maar toen de eerste spuitgasten ter plaatse kwamen, bleken de vlammen metershoog op te laaien. Het houten geraamte dat al bijna helemaal verteerd was, bleek bovendien geen open berging maar wel een buitenbar. De blussers hadden het niet makkelijk om bij de vuurhaard te geraken. De brand woedde immers een zestal meter achter een hoge, stevige omheining. Die klip werd omzeild door het plaatsen van twee ladders, één aan elke zijde van de omheining. Op één plek was er net genoeg ruimte om een brandslang tussen de omheining te moffelen. Vanaf dat moment was het eenvoudig om de brand te blussen. De brandweer kon verhinderen dat het vuur het hoofdgebouw van de academie binnendrong. De vlammen beschadigden wel de buitengevel. Over de oorzaak van de accidentele brand is nog geen volledige duidelijkheid. Vermoed wordt dat warme resten, afkomstig van een procédé om keramiek te drogen in de academie, oververhit zijn geraakt. "We zijn vooral blij dat er binnen in het gebouw geen schade is", zegt Petra Flamand, directeur van de Academie. "Een raam moet vervangen worden. Er is ook wat schade aan de gevel, maar de rest van het gebouw met een rijke historie is gevrijwaard. De lessen konden vandaag bovendien gewoon doorgaan." (VHS)