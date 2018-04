Meteen druk in Burger King 25 april 2018

Het was gisteren meteen druk op de openingsdag van Burger King, op de parking van het winkelcentrum Ring Shopping.

Het is het eerste Zuid-West-Vlaamse restaurant van de Amerikaanse fastfoodketen. Bram Smans (32) uit Kuurne proefde als een van de eerste klanten een Whopper. Die hamburger bestaat uit een boven open vuur gegrilde rundvleesschijf, een sesambroodje, mayonaise, sla, tomaat, augurken, ketchup en uienringen. "Een veel grotere burger dan in concurrerende fastfoodketens, kwaliteitsvoller ook én rijkelijk belegd met groentjes", vertelt Bram.





100 frisdrankcombinaties

"Ik werkte acht jaar geleden goed zeven maanden als entertainer en technicus op het eiland Mallorca. Ik was daar vaste klant in een Burger King. Het is fantastisch dat de keten nu ook hier bij ons is én vlak bij mijn huis. Ik ga meermaals komen, maar wel niet wekelijks. Want ik moet een beetje op mijn lijn letten", aldus Bram Smans, die dansles geeft in The Cherry Dots in Kortrijk en Crazy Legs in Gent. Burger King biedt plaats aan 148 klanten en heeft ook een drive-in. Er werken dertig medewerkers en dertig studenten. Opvallend zijn het moderne decor, de zes bestelschermen en de 'freestyle machines', waarmee ruim honderd combinaties frisdranken mogelijk zijn. Burger King in de Ring-laan is dagelijks open van 10.30 tot 23 uur. De drive-in is op vrijdag en zaterdag ook tot 1 uur open.





