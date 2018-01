Met smartphone attesten opvragen 25 januari 2018

Kortrijk koppelt als eerste stad in West-Vlaanderen het Thuisloket, waarbij attesten via mail verkregen worden, aan de app Itsme. Daarmee kan je nu ook met je smartphone attesten zoals van nationaliteit of woonst of documenten zoals van een huwelijk of adreswijziging kan opvragen.





De app Itsme werkt eenvoudig en is even veilig als de e-ID. Je hebt enkel een smartphone en een code van vijf cijfers nodig om je aan te melden. Die code is gelinkt aan je simkaart en smartphone.





De app Itsme voldoet aan de Europese regels voor elektronische identificatiemiddelen en privacy. De app is in ons eigen land gelanceerd door federaal minister Alexander De Croo (Open Vld). Het wordt in Kortrijk uitgerold door schepenen Arne Vandendriessche (Open Vld) en Philippe De Coene (sp.a).





