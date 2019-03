Met fles wodka en 3,36 promille achter stuur:

maand rijverbod

21 maart 2019

14u04

Bron: LSI

Met een fles wodka in de hand en 3,36 promille alcohol in het bloed. Zo trof een politiepatrouillle een 42-jarige Pool op 23 oktober 2017 in Kortrijk achter het stuur aan. De aandacht van de agenten was getrokken omdat het voertuig aan het zwalpen was. De automobilist was duidelijk dronken. “Ik ging door een moeilijke periode. Het spijt me”, excuseerde Marcin L. zich aan de politierechter. Ze gaf hem een boete van 1.000 euro en een rijverbod van één maand.