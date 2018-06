Met drugsgeld reizen en prostituees betaald 10 JONGE DEALERS GEKLIST DIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN ACTIEF WAREN ALEXANDER HAEZEBROUCK

30 juni 2018

02u35 1 Kortrijk De politiezone Vlas heeft een grote drugsbende geklist die actief was in het zuiden van de provincie. Het gaat prille twintigers en een minderjarige. "Hun opbrengst ging naar dure reizen, de huur van exclusieve wagens en prostituees", zegt Tom Janssens van het Kortrijkse parket.

In totaal werden tien dealers opgepakt na acht huiszoekingen. Dat gebeurde tussen vorige week woensdag en afgelopen woensdag in Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wielsbeke en Ingelmunster. De bende verkocht al maandenlang grote hoeveelheden drugs: voornamelijk cocaïne, maar ook cannabis, MDMA en xtc. "Hiermee hebben we de drugsscene in Zuid-West-Vlaanderen een zware slag toegebracht", is Tom Janssens van het Kortrijkse parket overtuigd. "Ze verkochten tweewekelijks enkele kilo's cocaïne. Wat opvalt, is dat de dader jong zijn. Het gaat om prille twintigers en één minderjarige jongen. De bende hing met de grote opbrengsten ook graag de grote jan uit en gooide het drugsgeld door ramen en deuren. Zo boekten ze reizen naar exotische bestemmingen, huurden daar exclusieve wagens en bestelden prostituees."





Louboutins

Tijdens de huiszoekingen kon de politie maar liefst 30.000 euro cash, 600 gram cannabis, meer dan 800 gram cocaïne, 6,6 gram MDMA en een tiental xtc-pillen in beslag nemen. Ook vier auto's, één bromfiets, en 15 smartphones die werden gebruikt voor hun drugshandel werden in beslag genomen. Daarnaast vond de politie ook merkkledij ter waarde van 10.500 euro, met daartussen een paar damesschoenen van het merk Louboutin. De politie voerde een jaar lang onderzoek naar de dealerbende. "We kregen hen ongeveer een jaar geleden in het vizier", zegt korpschef Filip Devriendt van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). "Via observaties, telefoontaps en andere onderzoeksmethodes konden we hun werking in kaart brengen. Vorige week zagen we ons moment om samen met de gespecialiseerde federale politiediensten en andere regionale politiezones in te grijpen en over te gaan tot de huiszoekingen."





Jeugdinstelling

De tien verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Negen van hen zitten op dit moment in de gevangenis. De minderjarige verdachte werd overgebracht naar een jeugdinstelling. De politie zal nu verder onderzoeken wat het precieze aandeel is van alle verdachten in de drugshandel en hoe groot de totale winst is van de bende. Vermoedelijk lopen de winsten op boven de 100.000 euro.