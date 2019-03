Met bromfiets op R8 rond Kortrijk: boete en rijverbod LSI

22 maart 2019

13u08

Bron: LSI 0

Een jongeman is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 680 euro. De politie merkte de toen 17-jarige op de Kortrijkse ring R8 op zijn bromfiets op. Hij reed er zonder verzekering en geldig rijbewijs 42 kilometer per uur. Op de ringweg zijn bromfietsen niet toegelaten. De jongeman gaf toe dat hij zijn bromfiets zonder medeweten van zijn ouders had opgefokt. Omdat hij nog minderjarig was, werden zijn ouders als burgerlijk aansprakelijken mee gedagvaard.