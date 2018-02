Met 2,9 pro mille op bromfiets 07 februari 2018

Lorenzo M. uit Kortrijk heeft van de rechter een rijverbod van bijna vier maanden gekregen omdat hij vlakbij z'n woning in dronken toestand met zijn bromfiets door het rode licht reed. De politie was getuige van de verkeersinbreuk. Toen de man thuiskwam en de sleutel in het slot van de voordeur stak, spraken de inspecteurs hem aan. Ze roken onmiddellijk een walm van alcohol. Lorenzo M. had liefst 2,9 pro mille alcohol in het bloed, zo bleek na analyse. In het verleden werd hij bovendien al twee keer veroordeeld voor rijden zonder verzekering, één keer voor een ongeval met vluchtmisdrijf en twee keer voor sturen onder invloed van alcohol. Omdat hij in 2016 ook al twee jaar voorwaardelijk kreeg in een dossier van opzettelijke slagen en verwondingen, kon de man geen straf met uitstel meer krijgen. Naast het rijverbod legde de rechter hem ook een boete op van bijna 2.400 euro. Als M. ooit zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij eerst moet goed gevolg medische en psychologische onderzoeken moeten ondergaan.





