Messenmaker in de prijzen 22 juni 2018

02u51 0

Messenmaker Sander Miesse (25) kreeg in de finale van de wedstrijd ambachtsman van het jaar de parel van de jury.





Hij verkoopt met Mknives aan sterrenchefs zoals Matthieu Beudaert van Table d'Amis.





Per jaar verkoopt hij zo'n 300 messen, prijzen gaan van 350 tot 1.800 euro, tot in Azië en de USA.





Zijn messen, in verschillende formaten en met speciale handvaten, zijn uit koolstofstaal gemaakt. Zijn atelier zit boven avonturensportcentrum Blueberry Hill.





(LPS)