Mentaal beperkte minderjarigen ongemerkt gefilmd LEERKRACHT MET ZWAK VOOR KINDERPORNO WORDT GEKLIST HANS VERBEKE

06 maart 2018

02u37 1 Kortrijk Een 45-jarige leerkracht uit Heule staat terecht omdat hij stiekem mentaal beperkte kinderen filmde in De Korbeel, de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van de Heilige Familie in Kortrijk. D. verspreidde bovendien kinderporno en legde via chat contact met minderjarigen, ondermeer met de bedoeling hen voor de webcam te laten masturberen. Zijn gedrag leek te escaleren, tot het gerecht net op tijd ingreep.

24 maanden cel, waarvan één jaar effectief en een fikse geldboete, aangevuld met een lange ontzetting uit zijn burgerrechten. Dat riskeert D., een sinds halfweg 2015 geschorste leerkracht van het Guldensporencollege in Kortrijk. De man werd gesnapt toen hij mentaal zwakke kinderen filmde in De Korbeel, aan de Groeningepoort in Kortrijk.





Leegstaand gebouw

De Heulenaar ging vernuftig te werk: hij trok naar een hogere verdieping van een leegstaand gebouw van het Guldensporencollege, recht tegenover De Korbeel, en verwijderde daar één van de houten planken die waren aangebracht in functie van een komende renovatie van de verdieping. Door de vrijgekomen ruimte maakte hij filmopnames.





Ongemerkt, dacht D., maar iemand van het personeel in de Korbeel merkte hem op. De politie werd erbij gehaald. De eerste keer bleek D. net vertrokken, maar bij een tweede melding werd hij op heterdaad betrapt.





Kinderporno

Tijdens een huiszoeking vonden de speurders grote hoeveelheden kinderporno die de man ook bleek te verspreiden via het internet. Om te vermijden dat hij zou geïdentificeerd worden, deed hij dat via Tor, een open netwerk voor anonieme communicatie. D. beschikte bovendien ook over 19 verschillende accounts, waarmee hij zich als valse minderjarige op het internet begaf en contact legde met echte minderjarigen. Hij probeerde hun vertrouwen te winnen en spoorde hen in erotische chatsessies vervolgens aan tot ondermeer masturbatie voor de webcam. D. vloog in de cel en werd preventief geschorst.





Psycholoog

Uit onderzoek bleek dat hij geen slachtoffers had gemaakt bij de leerlingen van het Guldensporencollege. De speurders slaagden er in om vier slachtoffers te identificeren. De man zegt dat hij intussen in begeleiding is bij een psycholoog. Hij blijft zich uit eigen beweging ook houden aan de voorwaarden die hij na z'n voorhechtenis door de raadkamer kreeg opgelegd, maar die in de loop van vorig jaar weer werden opgeheven. "Ik besef dat ik moet blijven werken aan mijn probleem", gaf hij gisteren ruiterlijk toe op de rechtbank. "Maar ik ben op de goede weg."





De man beseft dat zijn carrière in het onderwijs voorbij is. Voorlopig krijgt hij, als preventief geschorst leerkracht, wel nog altijd zijn wedde. "Dat zal veranderen en daarom ben ik sinds kort zelfstandige geworden."





Vonnis op 26 maart.