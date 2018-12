Mensenketting vraagt aandacht voor Rode Neuzen Dag Joyce Mesdag

01 december 2018

Zo'n 1000 leerlingen en personeelsleden van de katholieke scholengroep Rhizo hebben gisteren een Rode Neuzen Mars door Kortrijk gehouden om het mentaal welzijn van jongeren onder de aandacht te brengen. Ze hielden een slotmoment aan de verlaagde Leieboorden, waar ze een mensenketting vormden. "Een kippenvelmoment", zegt Annelies Biebuyck van Rhizo. "Het was niet eenvoudig om alle leerlingen op hun plaats te krijgen, maar het is ons wel gelukt. De minuut stilte die volgde, zorgde voor een gevoel van verbondenheid. Het was een uniek moment en we hopen dat onze boodschap is overgekomen. RHIZO kan ook een aardige cent aan de Rode Neuzen Dag schenken dankzij de verkoop van rode neuzen en pannenkoeken op de verschillende scholen. Met het ingezamelde bedrag van € 4.300 euro dragen we vast en zeker ons steentje bij." (JME)