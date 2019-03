Mellestraat week dicht voor verkeer Peter Lanssens

03 maart 2019

De firma Degro uit Ieper voert van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart rioleringswerken uit in de Mellestraat, nabij Hof ter Melle. De Mellestraat is die week dicht voor doorgaand verkeer. Omrijden kan via de Ringlaan (R8), Steenstraat en Heulsekasteelstraat enerzijds en via de Koffiestraat, Steenstraat en Ringlaan anderzijds. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.