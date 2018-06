Meer WK-schermen, meer beleving ORGANISATIES HALEN ALLES UIT DE KAST VOOR VOETBALFEEST JOYCE MESDAG

15 juni 2018

02u53 1 Kortrijk Wie de avonturen van de Rode Duivels wil volgen op een groot scherm, heeft de locaties voor het kiezen. Steden en gemeenten steken elkaar naar de kroon om dé beste supportersbeleving aan te bieden. "Wij houden hét WK-event van de streek", klinkt het bij de organisatie van Moendial in Moen.

Supportersclub Red Devils Moen en de organisatie achter Moen Feest zorgden bij de voorbije kampioenschappen ook al voor een groot scherm. "Ons evenement was vrij 'basic' vorig jaar", vertelt Frederik Roelant. "Nu pakken we het grootser aan. We trekken naar het Millenium Park, waar we ruimte genoeg hebben voor een heus supportersdorp."





Zo wordt er voor elke Duivelsmatch niet alleen voor een groot scherm gezorgd, maar ook voor een springkasteel, eet- en drankstandjes en enkele doelen, zodat kindjes er kunnen voetballen. "Om de supportersbeleving compleet te maken zal elke wedstrijd voorafgegaan en gevolgd worden door een dj-set", zegt David Rohaert. "We willen hét WK-event van de ruime regio worden en mikken op alle inwoners uit Groot-Zwevegem en Groot-Avelgem".De eerste wedstrijd op het programma is deze tegen Panama op maandag 18 juni om 17 uur. Vanaf dan wordt elke wedstrijd van de Belgen getoond om hopelijk te eindigen met de finale op 15 juli. De toegang is gratis. "Vorige keer hadden we gemiddeld zo'n 500 supporters. We verwachten er nu meer, aangezien het park dichter bij enkele woonwijken ligt, er meer te beleven valt, én passanten misschien sneller zullen blijven plakken."





Kinderen welkom

Kortrijk heeft dit jaar twee WK-dorpen, dat kon je al lezen in onze krant. Je kan supporteren op het Schouwburgplein, of in het Panna WK-dorp op het terrein van de Blauwe Hoeve.





Ook in Kuurne, de Kubox, zorgt veldvoetbalploeg SV Kuurne voor een groot scherm tijdens alle wedstrijden van de Rode Duivels.





"We denken voor deze editie speciaal aan de kinderen", zegt Jean-Marie Gylain. "Er wordt vooraan een ruimte vrijgemaakt, zodat ze zeker alles goed kunnen volgen. En we zorgen voor een lapje gras, als leuke toets."





Handelaars steunen

In Harelbeke zorgt de stad voor een scherm, samen met het feestcomité. "Los van het feit dat dit het samenhorigheidsgevoel van de Harelbekenaren bevordert, wat we ook belangrijk vinden, doen we dit vooral om de handelaars in de omgeving daar te steunen. Met de werken in het centrum kunnen ze alle steun gebruiken", zegt burgemeester Alain Top. De kwartfinales, halve finales en finale worden in Harelbeke sowieso uitgezonden.





In Heule kan je terecht op Heule Duivelt, in Wevelgem op Duivels Park, in Gullegem op Verduiveld Gullegem, in Waregem op WK in Waregem Expo, in Desselgem in OC De Coorneaar, in Wielsbeke in zaal Den Aert en in Deerlijk in het sportcentrum in de Hoogstraat. Uiteraard worden de wedstrijden ook in tal van cafés en jeugdhuizen vertoond.