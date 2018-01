Mediamarkt wapent zich tegen 'petanquespelers' EXTRA SECURITY IN VESTIGING IN WINKELCENTRUM K PETER LANSSENS

02u36 1 Foto Peter Lanssens Op Facebook werd dit evenement aangemaakt. Kortrijk Het nepevenement 'WK roekeloos petanquen in de Mediamarkt' veroorzaakt heel wat nervositeit. Want liefst 1.600 mensen laten weten dat ze naar de vestiging van de elektroketen in winkelcentrum K trekken. "We zetten extra security in. En de politie is op de hoogte", reageert Janick De Saedeleer van Mediamarkt.

Er worden regelmatig nepevenementen aangekondigd op Facebook. Maar de pagina 'WK roekeloos petanquen in de Mediamarkt' van een zekere al dan niet fictieve Bert Verstraten uit Waregem doet toch de wenkbrauwen fronsen. Want liefst 1.600 mensen beweren op Facebook dat ze deze namiddag naar Mediamarkt in K gaan, terwijl zo maar eventjes 8.200 anderen 'geïnteresseerd' zijn. Het is natuurlijk maar de vraag hoeveel mensen echt in die flauwekul geloven, maar bij Mediamarkt zijn ze er in ieder geval totaal niet gerust in, zo blijkt.





Tassen controleren

"We verscherpen de veiligheid in onze vestiging in winkelcentrum K", zegt Mediamarkt-woordvoerster Janick De Saedeleer. "We zetten securityagenten aan de ingang van de winkel. Ze zullen rugzakken en tassen controleren, om te zien of er geen petanqueballen in zitten. Indien dat zo is, zullen die mensen onze winkel niet binnen mogen. We hebben ondertussen ook de politie op de hoogte gebracht. De politie zal meteen ingrijpen, als het uit de hand loopt."





Flauwe grappenmakers

Ze vinden bij Mediamarkt niet dat ze overdrijven. "Nep of niet, je weet maar nooit welke impact zo'n Facebookpagina heeft", vindt Janick De Saedeleer. "We willen vermijden dat er flauwe grappenmakers opdagen, want voor hetzelfde geld 'gooien' ze hier gewoon heel de winkel kort en klein met hun petanqueballen. Niet vergeten dat het vol dure toestellen staat. En wat als een klant zo'n petanquebal tegen zijn hoofd krijgt? Wij moeten het wel oplossen hé, want het is onze verantwoordelijkheid als winkelketen. Het is helemaal niet grappig." Ze hopen bij Mediamarkt dat het uiteindelijk allemaal nog zal meevallen. "Afwachten", vervolgt De Saedeleer. "Er zijn werknemers die er ook de humor van inzien. Maar we zijn maar beter goed voorbereid."