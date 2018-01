Mediamarkt trapt lol: petanquen met... smartphones 02u33 1 Henk Deleu Een jongen werpt een defecte gsm richting een van de toelstellen van Mediamarkt in de hoop om een prijs te winnen. Kortrijk De security stond op scherp woensdagnamiddag in Mediamarkt in winkelcentrum K, nadat 1.700 mensen op de Facebookpagina 'WK roekeloos petanquen in de Mediamarkt' lieten weten dat ze zouden gaan. Maar Mediamarkt kleedde het tegelijk zelf ludiek in door mensen te laten gooien met defecte smartphones.

"Je weet maar nooit dat flauwe grappenmakers met petanqueballen in onze winkel gooien", liet Mediamarkt-woordvoerster Janick De Saedeleer dinsdag weten.





'Ze hebben geen humor bij Mediamarkt', reageerden veel mensen. Waarop Mediamarkt alsnog uitpakte met een ludieke stunt. Want wie dat wou, mocht gisterennamiddag aan de ingang van de vestiging in K petanquen met... defecte smartphones. Wie er in slaagde om een smartphone in een kapotte wasmachine, de bak van een kapotte stofzuiger of de gleuf van een defecte printer te gooien, mocht een prijs kiezen. Zo nam Hans Demaeght uit Zwevegem een plaat van wijlen jazz- en soulzangeres Amy Winehouse mee naar huis.





"Ik ga vaak naar Frankrijk, maar het was toch een tijd geleden dat ik nog petanque speelde", lachte hij. "We zaten niét zelf achter de Facebookpagina, die al een maand circuleerde, maar we vonden het wel leuk om onze klanten toch zelf een beetje lol te laten trappen", vertelde winkelmanager Rob Steyaert. "En geef toe, jongeren weten niet meer wat petanque is. Maar met smartphones omgaan, kunnen ze wel", lachte Rob Steyaert.





Of hoe het nepevenement 'WK roekeloos petanquen in de Mediamarkt' handig uitgespeeld werd door de elektroketen, als reclamestunt. (LPS)





Henk Deleu Hans Demaeght uit Zwevegem mocht een prijs kiezen en nem een plaat van Amy Winehouse mee naar huis.