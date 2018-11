MC Buzze zet tattoos bij Cindy Frey 13 november 2018

02u22 0 Kortrijk Serge Buyse (45) van hiphopgroep 't Hof van Commerce gaat enkele dagen tattoos zetten bij Cindy Frey (42). Hij heeft voor 20 jaar 't Hof van Commerce een speciaal ontwerp gemaakt.

Buyse runt al sinds 2014 Grafik Tattoo in Destelbergen, bij Gent, maar binnenkort kun je ook in Kortrijk een tattoo van MC Buzze laten zetten. Buyse is op zaterdag 17 november, dinsdag 20 en woensdag 21 november te gast in de tattooshop van Cindy Frey op Overleie in Kortrijk. "Er zijn nog niet veel mensen die weten dat ik tattoo-artiest ben, ik loop er niet mee te koop", vertelt Buyse. "Nu de verjaardagstournee van 't Hof van Commerce volop bezig is, kom ik er toch mee naar buiten. We moeten het ijzer smeden als het heet is. Ik teken al heel mijn leven. Het maakt een groter deel van mijn leven uit dan 't Hof van Commerce. Ik kreeg mijn opleiding als tattoo-artiest zes jaar geleden bij Inksane Tattoo & Piercings in Roeselare. Maar ook Kortrijk is niet nieuw voor mij. Zo was ik twee jaar geleden enkele weken te gast bij Mike Tattoo op de Vlasmarkt", legt Buyse uit.





"Ik ben onder de indruk van zijn werk, dat onder andere op stripverhalen gebaseerd is", reageert Cindy Frey. Wie een tattoo wil van Serge Buyse, kan vanaf nu een afspraak maken via de Facebookpagina Cindy Frey Tattoo Studio. (LPS)