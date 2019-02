Maximum 90 per uur al van kracht op R8 Peter Lanssens

22 februari 2019

18u08 0 Kortrijk De snelheidsbeperking op de ring rond Kortrijk (R8), je mag er nog maximum 90 kilometer per uur rijden, is nu al van kracht. Dat melden het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen en de politiezone Vlas.

Er wordt zelfs al geflitst. Automobilisten zijn bij deze gewaarschuwd. “De plaatsing van de borden is momenteel lopende”, zegt Dirk Vanhuysse, woordvoerder ad interim van AWV West-Vlaanderen. “Het betreft het aanpassen en het vernieuwen van 115 opstellingen. Alle borden zijn tegen dinsdag 26 februari geplaatst en aangepast. Overeenkomstig het ministerieel besluit, is de snelheidsbeperking van kracht vanaf het moment van de plaatsing van de borden. Wat wil zeggen dat de borden die nu al geplaatst zijn, wel degelijk rechtsgeldig zijn en gevolgd moeten worden”, aldus Vanhuysse. Vroeger mocht je op bepaalde stukken van de R8 tot 120 kilometer per uur rijden. Dat is nu voorbij. De maatregel, op vraag van het stadsbestuur van Kortrijk, moet de verkeersveiligheid op de R8 verhogen. Het zal ook een positieve invloed op de luchtkwaliteit hebben.