MAT op de planken 09 november 2018

02u25 0

Tijdens de eerste twee weekends van december staat het Marks Amateur Toneel (MAT) opnieuw op de planken.





Met hun blijspel Camping Vrij en Tevree zal het op 30 november, 1, 7 en 8 december opnieuw lachen geblazen zijn. De regie is in handen van Luk Depoortere, die al zijn sporen verdiende bij de Kortrijkse Revue en het Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst in Kortrijk. Twee koppels komen door autopech op weg naar Lourdes op een camping in de Provence terecht. Tickets voor de voorstellingen in het OC in Marke kosten 9 euro en kunnen gereserveerd worden op reservatie.mat@gmail.com of de mat-o-foon 0470/52.34.00 (van maandag tot vrijdag tussen 18 en 21 uur). (LSI)