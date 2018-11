Martijn heeft het lekkerste dessert 06 november 2018

Martijn Defauw van restaurant Rebelle in Marke kreeg de prijs voor 'Dessert van het Jaar', voor zijn creatie met jasmijnrijst. Rebelle is net als ViEr nog vrij recent: het restaurant ging pas eind vorig jaar open. "Ik werk wel veel met Aziatische toetsen, en dat is ook bij mijn winnende dessertje met aromatische jasmijnrijst niet anders. Het dessert is opgebouwd uit verschillende componenten: onderaan ligt een laagje smeuïge rijstpap met daarop een laagje gepofte krokante rijst. Daarboven komt een sorbet en mousse op basis van zelfgemaakte rijstmelk, en als afwerking komt bovenaan een dun gouden krokantje, ook van rijst. Hoewel het dessert eruitziet als een eenvoudige witte bol, is het toch nog een origineel gerecht dankzij die verschillende laagjes. Het reflecteert op die manier de hele keuken van Rebelle: we houden het eenvoudig, en slepen er geen 15 verschillende ingrediënten bij, maar proberen tegelijk ook verrassend uit de hoek te komen."





Dat hij een prijs in de wacht zou slepen, had Martijn wel verwacht. "Er was mij gevraagd om het dessert te verzorgen voor de 625 genodigden op de uitreiking", knipoogt Martijn. (JME)